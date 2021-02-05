أشرف تمام يطالب بالانتصار للطفل في قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

قال الدكتور أشرف تمام، رئيس المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، إن قانون الأحوال الشخصية هو القانون الذي ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة عندما تحدث بينهم خلافات.





وأضاف "تمام"، خلال استضافته برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مشكلة قانون الأحوال الشخصية الحالي أنه لا ينتصر للرجل ولا للمرأة، معقبا: "ينتصر لنوع واحد من الستات".





وأشار رئيس المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، إلى أنه يجب الانتصار للطفل في قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن الطفل له حقين، حق مادي وهو الذي يتركز في النفقة، وحق معنوي.



