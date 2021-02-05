نائب بالشيوخ: سحب رخصة الملاحة حال اختراق الصيادين المياه الإقليمية

قال النائب مصطفي السيوطي عضو مجلس الشيوخ، إن القانون الدولي للملاحة البحرية ينص علي إلتزام سفن كل دولة بالإبحار داخل مياها الإقليمية ولا يجوز إختراق المجال البحري المحدد لها وهذا بالنسبة لكافة أنواع السفن وتحديدا سفن الصيد وهذا ما أقرته أيضا المنظمة الدولية للملاحة ( imo).









طالب " السيوطي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بتغليظ العقوبة للصيادين الذين يخرجون عن النطاق البحري المحدد لهم بإختراق المياه الدولية وذلك بإلحاقهم غرامات مالية من شأنها ضبط سلوكيات العمل وفق للإطار القانوني المنظم بما يمنع حدوث إشكاليات ونزاعات مع الدول.









و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن سفن الصيد لا تتخطي حدودها الإقليمية إلا في حالة واحدة وهي الحصول علي ترخيص من الجهاز الملاحي ( هيئة النقل البحري)، كما أن القانون حدد عقوبات تختص بإختراق المياه الدولية وهي سحب رخصة القيادة (الملاحة) للصياد ووقف سير المركب.









ويذكر أن تم إحتجاز صياديين مصريين من قبل في دولتي اليمن وتونس وعلي غرار ذلك تكررت هذه الواقعة مع دولة أرتريا حيث تبذل الخارجية مساعي كبيرة لحل هذه الأزمة لحماية مواطنيها.







