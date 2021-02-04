أخبار الفن.. إصابة سيد رجب بـ كورونا.. تامر عبد المنعم: أحب زوجتي وأحترم طليقاتي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.





إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا

أصيب الفنان سيد رجب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للحجر المنزلي لإستكمال بروتوكول العلاج، لحين الشفاء.





تامر عبد المنعم: أحب زوجتي وأحترم طليقاتي

الزواج في حياة الفنانين له أهمية خاصة ومن ضمن الذين تزوجوا أكثر من مرة الفنان والمنتج تامر عبدالمنعم الذي تزوج ثلاث مرات وكانت زيجته الأولى من حنان الديب كريمة المحامي الكبير فريد الديب والذي استمر زواجهما مايقرب من أربعة عشر عاما وأنجبا خلالها ابنتيه والزيجة الثانية كانت من أمنية الطوخي ولم يستمر زواجهما أكثر من عام ونصف والزوجة الثالثة هي رنا علي التي يحتفل معها هذه الأيام بعيد زواجهما الثاني.

إلهام شاهين تحيي الذكرى الأولى لوفاة نادية لطفي

أحيت الفنانة الهام شاهين عبر حسابها بانستجرام الذكرى الأولى لوفاة الفنانة نادية لطفي.

مهرجان أفلمها أونلاين برئاسة سماح أنور يكرم الفنان محمود حميدة.. صور وفيديو

قامت إدارة مهرجان أفلمها اونلاين للأفلام القصيرة برئاسة الفنانة سماح أنور بتكريم الفنان الكبير محمود حميدة، حيث تم منحه درع تكريم الدورة الأولى التي تنتهي فعالياتها اليوم الخميس .

بهاء سلطان ينتهي من تسجيل "رامي الحمول" ويستعد لـ"ليالي طويلة"

يواصل الفنان بهاء سلطان، تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بهما عيوب هندسية، وصدر حكم بإعادة تسجيلهما.