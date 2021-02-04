ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. إصابة سيد رجب بـ كورونا.. تامر عبد المنعم: أحب زوجتي وأحترم طليقاتي

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.


إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا


أصيب الفنان سيد رجب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للحجر المنزلي لإستكمال بروتوكول العلاج، لحين الشفاء.


تامر عبد المنعم: أحب زوجتي وأحترم طليقاتي


الزواج في حياة الفنانين له أهمية خاصة ومن ضمن الذين تزوجوا أكثر من مرة الفنان والمنتج تامر عبدالمنعم الذي تزوج ثلاث مرات وكانت زيجته الأولى من حنان الديب كريمة المحامي الكبير فريد الديب والذي استمر زواجهما مايقرب من أربعة عشر عاما وأنجبا خلالها ابنتيه والزيجة الثانية كانت من أمنية الطوخي ولم يستمر زواجهما أكثر من عام ونصف والزوجة الثالثة هي رنا علي التي يحتفل معها هذه الأيام بعيد زواجهما الثاني.


إلهام شاهين تحيي الذكرى الأولى لوفاة نادية لطفي


أحيت الفنانة الهام شاهين عبر حسابها بانستجرام الذكرى الأولى لوفاة الفنانة نادية لطفي.

مهرجان أفلمها أونلاين برئاسة سماح أنور يكرم الفنان محمود حميدة.. صور وفيديو


قامت إدارة مهرجان أفلمها اونلاين للأفلام القصيرة برئاسة الفنانة سماح أنور  بتكريم الفنان الكبير محمود حميدة، حيث تم منحه درع تكريم الدورة الأولى التي تنتهي فعالياتها اليوم الخميس .


بهاء سلطان ينتهي من تسجيل "رامي الحمول" ويستعد لـ"ليالي طويلة"


يواصل الفنان بهاء سلطان، تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بهما عيوب هندسية، وصدر حكم بإعادة تسجيلهما.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأحمر الناري.. كارول سماحة تحتفل بالكريسماس

كارول سماحة تطرح أول أغاني ألبومها الغنائي الجديد.. غدا

تامر عبد المنعم: أحب زوجتي وأحترم طليقاتي

مهرجان أفلمها أونلاين برئاسة سماح أنور يكرم الفنان محمود حميدة.. صور وفيديو

إلهام شاهين تحيي الذكرى الأولى لوفاة نادية لطفي

مالهاش مثيل .. الهام شاهين تحيي الذكرى الأولى لوفاة نادية لطفي.. فيديو

ترشيحاتنا

النيابة تقرر حبس "أحمد ونهى" أصحاب الفيديوهات الجنسية بالبحيرة

السيول تهاجم شرم الشيخ.. 600 ألف متر مياه تسقط على جنوب سيناء

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

بعد قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي

آمنة وصديقة للبيئة.. أول جزيرة في العالم للطاقة النظيفة حلم يتحقق

رسميا.. إعارة أحمد حمدي لاعب الجونة إلى مونتريال إمباكت الكندي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها