برلمانية تطالب بتغليظ عقوبات الصيد خارج النطاق الإقليمي المحدد

قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الدولة بذلت مجهودا كبيرا في ملف المصريين المحتجزين بالخارج، ولا سيما فئة الصيادين الذين تم إحتجازهم مؤخرا في اليمن وتونس وحاليا يباشر وزير الخارجية سامح شكري مفاوضات المحتجزين في دولة أرتريا في إطار حماية مواطني الدولة حتي خارج الحدود.





وأضافت " عجمي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن حالات إختراق الصيادين للمياه الإقليمية تكون في الأغلب جاءت دون قصد نتيجة عدم معرفة الصيادين بالمناطق المخصص بها الصيد ضمن حدود الدولة، كما أن كل حالة لها حيثياتها ويمكن أن توجد إحتمالية بسيطة أن الإختراق أتي عمدا.





وناشدت عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبات الصيادين المخالفين لقانون الملاحة الدولي ما يسهم من الحد في تكرار هذه الوقائع وذلك مراعاة لطبيعة الظروف السياسية والأمنية بالفترة الراهنة، لافتة أيضا إلي توجيه الصيادين وتوعيتهم لخطورة الصيد خارج المياه الإقليمية.





واختتمت النائبة، نحظي بقائد سياسي دؤوب العمل كل إنشغاله يكمن في حماية المواطنين وتحقيق سلامتهم حتي بمرور الدولة بجائحة عالمية لا يزال منغمسا في شتي شئون الدولة وبكل القضايا الطارئة.



