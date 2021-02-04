بمشاركة حجازي.. الاتحاد يتفوق على الفتح برباعية في الدوري السعودي

تفوق الاتحاد برباعية مقابل هدف على الفتح 4 / 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي.





وشارك أحمد حجازي مدافع الفراعنة مع الاتحاد طوال المباراة.





وسجل ميتشيل دي فريدي الهدف الأول للفتح، في الدقيقة 2، ولكن نجح فهد المولد في تسجيل التعادل لصالح الاتحاد عند الدقيقة 9.





وأضاف أليكساندر بربوفيتش الهدف الثاني والثالث للاتحاد، في الدقيقتين 31 و51.





وقبل النهاية بلحظات، سجل هارون كامارا الهدف الرابع للاتحاد، لتنتهي المباراة بفوز النمور برباعية مقابل هدف.





ورفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.