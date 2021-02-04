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رياضة

الشحات: درسنا الدحيل جيدا وحققنا فوزا مهمّا.. وسنبدأ التحضير لبايرن ميونيخ

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:13 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدى حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي اليوم على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.


وأكد الشحات أن الأهم له اليوم هو فوز الأهلي وليس الهدف الذي سجله، لا سيما أن الأهداف تأتي بمجهود الجميع وتحسب للفريق بالكامل.


وقال الشحات: «احترمنا فريق الدحيل ودرسنا نقاط القوة والضعف بشكل جيد قبل المباراة، وحققنا الفوز بعد مباراة صعبة وقوية أمام منافس صعب».


وأضاف: «بايرن ميونيخ فريق من أفضل فرق العالم، وسنبدأ التجهيز للمباراة على النحو الأمثل لتقديم عرض قوي والظهور بشكل جيد».
 

وفاز الأهلي على الدحيل بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، ليلاقي فريق بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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