مزارعو الواحات يطالبون بتسهيل إجراءات تراخيص المصانع

طالب عدد من مزارعي أراضى الواحات البحرية التي يطلق عليها أرض الأحلام بتذليل العقبات في إجراءات تراخيص مصانعهم، حفاظا علي إنتاجية أراضيهم من التمور والتي تصدر آلاف الأطنان من جميع أنواع التمور إلي الأسواق العالمية.









وقال الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن أراضى الواحات البحرية الشهيرة بأرض الأحلام منبع إنتاج وتصدير التمور إلى كل أسواق العالم بها أكثر من 3 ملايين نخلة وتصدر من 40 إلى 50 طنا من التمور سنويا، لافتا إلى أنها منطقة تبعد عن الجيزة والوادى الجديد 300 كيلو متر وللأسف لم تهتم بها اى من المحافظتين رغم تبعيتها لمحافظة الجيزة.









وأوضح غانم ضرورة إصدار قانون لاستغلال المياه الجوفية الهائلة أسفل الأراضى ومساندة المزارعين في مواجهة سوسة النخيل وتقنين أراضيهم وترخيص مصانعهم، لافتا إلى أن الواحات البحرية تعانى نقصا في الخدمات والمرافق وحتى السيارات تسير بلا لوحات مرورية.