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أخبار العالم

بايدن: ندعم السعودية في الحفاظ على أمنها من انتهاكات إيران

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:19 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إدانة بلاده بشدة الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه يدعم الرياض في الحفاظ على أمنها.

وأوضح بايدن في كلمة له اليوم الخميس، من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، مشيرًا إلى أنه سيعمل مع المملكة للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات.

كما أكد بايدن، أن الولايات المتحدة عادت مجددا، لافتًا إلى أن واشنطن ستنخرط مجددًا مع العالم في مواجهة الأزمات والتحديات من وباء كورونا والتغير المناخي.

وأضاف بايدن، أن أمريكا ستعيد تعزيز تحالفاتها الدولية وستدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون واشنطن مثالا يحتذى به للعالم، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتحمل الغياب مجددًا عن الساحة الدولية.
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