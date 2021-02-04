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توك شو

معصرة من عام 1949.. طريقة استخلاص زيت الزيتون على الطريقة البدائية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:42 م
معصرة الزيتون
معصرة الزيتون
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أسامة علي
استعرض برنامج "نظرة"، ماكينة عصر الزيتون "البدائية" بإحدى قرى مطروح، والتى تعود إلى 1949، حيث تتكون من حجرين رخام، ويجر أحد الأحجار "حمار".

وقال صاحب المعصرة خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، إنه بعد عصر الزيتون على حجر الرخام لمدة نصف ساعة، يتم وضعه فى مكنة أخرى لاستخلاص الزيت.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن القيادة السياسية تستهدف زراعة مليون شجرة زيتون فى سيناء.

وتابع زغلول  أن شجرة الزيتون تنتج بعد زراعتها من 3 لـ 4 سنوات، لافتا إلى أن الدولة تسعى لإدخال الميكنة على الزيتون، بدلا من عصره على الطرق التقليدية.

بينما قال أحد المزارعين، إنه يتم جمع الزيتون، لافتا إلى أن الزيتون الخاص بالمخللات يتم بيعه فى الأسواق، والزيتون الخاص بـ "العصر"يتم وضعه بالمعصرة.

ولفت المزارع، قبل عصر الزيتون يتم فرشه من 10 لـ 15 يوما، لتنقيته ومن ثم يتم وضعه على حجر من الرخام لعصره.

وأشار المزارع، إلى أن موسم جني الزيتون يعتبر عيدا للعمال، والمزارعين والتجار. 
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