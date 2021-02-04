بعد خروجها من السجن .. حنين حسام تعتذر لمتابعيها

اعتذرت فتاة السوشيال ميديا حنين حسام بعد خروجها من السجن على ما بدر منها خلال الفترة الماضية بسبب فيديوهاتها التي تسببت في حبسها.





ونشرت حنين حسام فيديو جديدا لها عبر قناتها الجديدة على تيك توك وعلقت قائلة "ده أول فيديو من 10 شهور، أول حاجة أنا عاوزة أشكر ربنا أنعم عليا بنعمة البراءة، وأحب اشكر قضاء بلدى العظيم، أنا استحملت كمية وجع".





وتابعت: "حنين حسام كانت غلطانة في إيه.. أسلوبها كان وحش، كان غلط منى وأنا معترفة بيه، أنا آسفة ابدأوا معايا صفحة جديدة".







أنهت فتاة الـ تيك توك حنين حسام، إجراءات خروجها من قسم شرطة الساحل، بعد قيام المحامي الخاص بها بدفع الكفالة التي قدرتها المحكمة بحقها وقيمتها 5 آلاف جنيه.







وتم الكشف الجنائي على "حنين"، وتبين أنها غير مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.