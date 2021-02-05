البورصة المصرية تربح 10.6 مليار جنيه في أسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي؛ حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11598 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.17% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 2.13% مغلقا الفترة عند 2414 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S صعودا بنحو 2.11% مسجلا مستوى 1,962 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 10.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 706.3 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 695.4 مليار جنيه.





و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 %مغلقا عند 14164 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 1.46%مغلقا الفترة عند 3440 نقطة.





21.7 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 21.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3103 مليون ورقة منفذة على 273 ألف عملية.





و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2575 مليون ورقة منفذة على 214 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.





الأسهم تستحوذ على 40.5% من تعاملات الأسبوع

هذا و قد استحوذت الأسهم على 40.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 59.4 % خلال الأسبوع.





سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.7 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.6 %و العرب على 8.7%وذلك بعد استبعاد الصفقات.





178 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 178.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 10 ملايين جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.4 %و سجل العرب 7.3 %و قد سجل الأجانب صافي شراء نحو 677.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 178.4 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





العقارات الأكثر تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 792.7 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وجاء قطاع خدمات مالية غير مصرفية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 692.4 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه.





واحتل قطاع منسوجات وسلع معمرة الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 287.8 مليون ورقة بقيمة 725.3 مليون جنيه، تلاه قطاع اتصالات اعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 63.4 مليون ورقة بقيمة 638.2 مليون جنيه، ثم قطاع رعاية صحية وادوية بحجم تداول بلغ 350.2 مليون ورقة بقيمة 597.8 مليون جنيه.





وفى المركز السادس جاء قطاع موارد أساسية بحجم تداول بلغ 66.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 571.1 مليون جنيه، ثم قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بحجم تداول بلغ 89 مليون ورقة منفذة بقيمة 553.2 مليون جنيه، ثم قطاع سياحة و ترفيه بحجم تداول بلغ 215.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 513.8 مليون جنيه، ثم قطاع بنوك بحجم تداول 13.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 492 مليون جنيه، ثم قطاع مقاولات وانشاءات بحجم تداول بلغ 222.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 422.2 مليون جنيه.