البرلمان العالمي للبيئة: العالم يحتاج 30 عاما لتثبيت درجة حرارة الأرض..فيديو

كشف الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، تفاصيل اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا انها في غاية الأهمية للحفاظ على البيئة والنجاة من المخاطر الكبيرة التي تهدد حياة الإنسان على كوكب الأرض.





وقال نصير، فى حوار عبر سكايب، لبرنامج خبر اليوم، المذاع عبر شاشة "on"، إنه في البداية كل دول العالم اتفقت في باريس على الدخول في اتفاقية باريس للمناخ، مضيفا أنه مع تغير الإدارة الأمريكية ووصول دونالد ترامب للحكم انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية وبعدها الصين وروسيا.





وأكد عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن أمريكا بدأت تهتم بالبيئة عن طريق وقف استخدام الوقود الأحفوري والبدء في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الذي له بالغ الأثر على البيئة".





وأشار الدكتور نصير، أن العالم في حاجة لـ ٣٠ عاما لكي تثبت درجة حرارة الأرض عند النقطة التي نحن فيها اليوم إذا بدأنا من اليوم الأستغناء عن الوقود الأحفوري تماما وهذا لن يحدث ولكن ما نرجوه هو البدء بالتدريج في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم كله.





واكد عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن مصر دولة غير مؤثر على الانبعاث الحراري في العالم ولكنها متأثره بآثار سلبية كثيرة منها أرتفاع سطح البحار في المدن الساحلية والتصحر وندرة المياه العذبة ونقص الغذاء، ونحتاج دعم مادي اكبر لكي تتحول مصر للطاقة الجديدة، مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة والطرق والمدن الجديدة تقلل من التلوث وهذا الأمر في غاية الأهمية للبيئة.