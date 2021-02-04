جماهير الفيوم: فوز الأهلي على الدحيل انتصار لمصر

سادت حالة من الفرحة والسرور بين أهالى محافظة الفيوم عقب فوز الاهلي بهدف نظيف على نادى الدحيل القطرى فى افتتاح بطولة كأس العالم للاندية ، أحرزه حسين الشحات فى منتصف الشوط الأول من المباراة .





يقول أحمد ربيع على مهندس زراعى : لقد حقق النادى الأهلى انتصارا غاليا وانتزع فوزا صعبا من نادى الدحيل العنيد بهدف حسين الشحات فى منتصف الشوط الأول من المباراة وكان لتحركات طاهر محمد وحسين الشحات، ومحمد مجدى قفشة درور كبير.

ويضيف سعد شوقى معلم ثانوى : لقد حقق الأهلي الفوز على الدحيل بهدف دون رد في افتتاح كأس العالم للأندية ، وهذا الفوز انتصار لمصر وليس للنادى الأهلى فقط ، بفضل أقدام نجومه ولاعبيه الابطال الذين صمدوا وحافظوا على الفوز الكبير .

وتقول عفاف السيد موظفة بالتربية والتعليم ان التحكيم كان غير موفق ، خاصة أن الهدف الذى ألغاه حكم المباراة ، طبقا لحكم الفار بأنه تسلل غير صحيح ، لأنه تمت إعادة اللقطة للعبة أكثر من مرة على شاشات التليفزيون ، التي أكدت أن الهدف صحيح وليس تسللا.





ويقول عباس الرحيل موجه بالتربية والتعليم ان فوز النادى الاهلى اليوم على الدحيل القطرى أثلج صدورنا جميعا ، كمصريين ، ويكفى أن جماهير مصر بكامل انتماءاتهم الكروية زمالك وإسماعيلى وأهلى كانوا جميعا يشجعون النادى الاهلى ، وهذا ليس جديدا على شعب مصر وأبناء الشعب المصرى .





ويضيف عبد الوهاب سيد صيدلى حر: نجح النادى الأهلى وذلك بفضل جهود وإصرار وعزيمة لاعبي الأهلى في تحقيق الفوز على الدحيل بهدف حسين الشحات، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ويلعب مع بايرن ميونيخ الألماني، يوم الاثنين القادم .