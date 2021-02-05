أحد بدو مطروح: التنمية المستدامة بإشراف القيادة السياسية يد العون التي أنقذتنا





وأوضح عثمان خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن زراعة الزيتون فى مطروح تعتمد على مياه الأمطار.





وتابع: الزيتون، البصل الصحراوي، البطيخ، الشمام، الشعير، القمح،والبسلة،التين المجفف،يمثلون الحياة بالنسبة لأهالى مطروح.





وأضاف هيبة عثمان، التنمية المستدامة التى بدأت تدخل مطروح بإشراف القيادة السياسية، تمثل يد العون، التى وفرت آبار المياه، والخزانات،الكهرباء، والطرق والعديد من احتياجات المواطنين.





قال هيبة عثمان، أحد "بدو مطروح"، وصاحب مزرعة زيتون،أن شجرة الزيتون هي فاكهة البدو.