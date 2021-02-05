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مزارعو الواحات البحرية يطالبون بتسهيل إجراءات تقنين أراضيهم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:30 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
يعانى مزارعو الواحات البحرية الذين ينتجون ويصدرون ألاف الأطنان سنويا من التمور فائقة الجودة إلى كل أسواق العالم من صعوبة تقنين أراضيهم وترخيص مصانعهم ، مما يهدد إنتاج وتصدير التمور من أرض الأحلام .

وقال ابراهيم فؤاد أحد المزارعين للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس  ، أن اراضى الواحات بها اكثر من 3 ملايين نخلة، 95% منها ينتج البلح الصعيدى أو السيوى والباقى لأنواع المجدول والفريحى والسلفان والخلاص والسكرى ويتم تصديرها لماليزيا والمغرب وبنجلاديش وبعض الدول فى أفريقيا ، لافتا إلى ان محافظة الجيزة حددت مبلغ 25 الف جنيه سعرا للفدان ويسدد على 3 سنوات وهو مبلغ كبير جدا على مزارع الواحات كما يصعب تسديده على 3 سنوات . 

وأضاف أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في تقنين أراضيهم ويطالبون بمد فترة سداد الأقساط لـ 6 او 8 سنوات ، لافتا إلى انهم يقومون بجهود فردية لمواجهة سوسة النخيل الحمراء التي تهدد الإنتاج سنويا ، مطالبا بضرورة تدخل مراكز البحوث الزراعية لمساندة المزارعين إلى جانب تسهيل إجراءات ترخيص المصانع . 
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