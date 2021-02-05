مزارعو الواحات البحرية يطالبون بتسهيل إجراءات تقنين أراضيهم

يعانى مزارعو الواحات البحرية الذين ينتجون ويصدرون ألاف الأطنان سنويا من التمور فائقة الجودة إلى كل أسواق العالم من صعوبة تقنين أراضيهم وترخيص مصانعهم ، مما يهدد إنتاج وتصدير التمور من أرض الأحلام .





وقال ابراهيم فؤاد أحد المزارعين للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ، أن اراضى الواحات بها اكثر من 3 ملايين نخلة، 95% منها ينتج البلح الصعيدى أو السيوى والباقى لأنواع المجدول والفريحى والسلفان والخلاص والسكرى ويتم تصديرها لماليزيا والمغرب وبنجلاديش وبعض الدول فى أفريقيا ، لافتا إلى ان محافظة الجيزة حددت مبلغ 25 الف جنيه سعرا للفدان ويسدد على 3 سنوات وهو مبلغ كبير جدا على مزارع الواحات كما يصعب تسديده على 3 سنوات .





وأضاف أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في تقنين أراضيهم ويطالبون بمد فترة سداد الأقساط لـ 6 او 8 سنوات ، لافتا إلى انهم يقومون بجهود فردية لمواجهة سوسة النخيل الحمراء التي تهدد الإنتاج سنويا ، مطالبا بضرورة تدخل مراكز البحوث الزراعية لمساندة المزارعين إلى جانب تسهيل إجراءات ترخيص المصانع .