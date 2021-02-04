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توك شو

البرلمان العالمي للبيئة: البشرية تقود حربا انتحارية ضد البيئة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:40 م
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو
كشف الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، المخاطر القادمة بعد فيروس كورونا المستجد.


وقال نصير، فى حوار عبر سكايب، لبرنامج خبر اليوم، المذاع عبر شاشة "on"، إن أزمة كورونا نقمة ونعمة وتحذير، فهي نقمة لتسببها في إصابات ووفاة العديد من المواطنين حول العالم ودمرت الاقتصاد لدول عديدة، ونعمة لأنها حسنت من البيئة بسبب الإغلاق الذي انتهجه العالم في بداية الجائحة، مما ساعد في نقاء الجو والماء وثقب الأوزون تحسن، وتحذير لأننا علمنا أننا لم نسر على الدرب الصحيح نحو بيئة أفضل لنا جميعا فإن القادم سوف يكون أسوأ".
 

وتابع عضو البرلمان العالمي للبيئة، أنه مازال الخطر موجودا وعلينا الانتباه لان البشرية تقود حربا انتحارية ضد البيئة، ونحن على حافة الخطر والموضوع جد خطير، مستدركا أنه على العالم العودة لاتفاقية البيئة، وعلينا السير على الطريق الصحيح.


وأكد عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن اتفاقية الاحتباس الحراري بها بنود كثيرة وأهمها ان دول العالم تعمل على تخفيض الانبعاث الكربونية ويمكن حرارة الأرض ألا تزيد عن 2 درجة مئوية ، وعلى العالم التحرك السريع لتحقيق هذا الهدف، ومثال لهذا أن هناك مؤتمرا كبيرا عالميا تم عن طريق الفيديو كونفرانس والذي تحدث عن التكيف مع الاحتباس الحراري وتم إشراك مصر في مبادرة برعاية بريطانيا وهولندا والأمم المتحدة، لافتا إلى الاتفاقيات الجديدة تعني اننا دخلنا دائرة الخطر ولابد أن نستطيع كبشر وحكومات التكاتف والسير في الطريق الصحيح.

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