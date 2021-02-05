ضبط ١٠ أطنان سكر تمويني قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (10,22 طن " سكر تموينى " مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ، ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعه دون وجه حق للإتجار به فى السوق السوداء قدرت قيمته بـ 86,929 جنيه) بحوزة (قائد سيارة حال سيره بمحافظة المنوفية).





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.