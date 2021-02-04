محافظ الأقصر يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في مشروع تطوير القرى

تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ المشروع بالمحافظة بمنطقة الظهير الصحراوي بقرية المحاميد قبلي بمدينة أرمنت للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.





شارك في الاصطفاف كافة المعدات والسيارات المشاركة في تنفيذ مشروعات التطوير وشملت ٢٥لودر _٢حفار _٥٠ قلاب ١٦م _ ٤٠قلاب ١٢م __ ٩ تريلا _ ١بمب خرسانه _ ٤ سياره خرسانه _ ٧ سياره متنوعه لشركه المياه _ ١ كمبروسور حفر شركة الغاز _٢٥ قلاب ٣م.





أشار المحافظ إلى أن مشروع وبرنامج تطوير القرية المصرية سيشمل جميع مراكز الجمهورية وعددها ١٧٥ مركز تشمل عدد ٤٥٠٠ قرية يتبعها ٣٥ ألف تابع بتكلفة تقدر بنحو ٥٠٠ مليار جنيه وتقرر البدء في تنفيذ المرحلة الاولي التي تشمل ١٥٠٠ قرية بتكلفة قدرها ١٥٥ مليار جنيه موزعة علي ٥١ مركز من ضمنها مركزي اسنا وارمنت بمحافظة الاقصر والتي تحتوي علي ٢٧ قرية بإسنا و ٧ قري بارمنت بتوابعهم حيث يبلغ عدد سكان قري المركزين نحو 600 الف نسمة تقريبًا وفقًا لاخر احصاء ، لافتا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع، مضيفا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع .





واكد المحافظ علي اولوية تشغيل ابناء المحافظة في اعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القري والنجوع مشددًا علي اهمية المشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الاهلية ومنظمات المجمتع المدني وكذلك الافراد في اعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقري لتحقيق رضا المواطن





وعقب متابعة عملية اصطفاف المعدات اجري محافظ الأقصر جولة تفقدية بمدينة أرمنت تابع خلالها اعمال تنفيذ ٣ مشروعات تنموية ضمن مشروع تطوير قري الريف والتي بدأ تنفيذها بالفعل حيث تفقد مشروع تنفيذ خط طرد صرف صحي قريتي الرياينة والرزيقات بطول ١٧ كيلو لشبكات الانحدار و ٧ كيلو لخط الطرد بالرياينة و ١٥ كيلو لشبكات الانحدار و ٥ كيلو لخط الطرد بالرزيقات وهو المشروع المقرر الانتهاء منه خلال ١٥ شهر وفقا لما أعلنه القائمون علي تنفيذ المشروع .





كما تابع بدأ العمل في تنفيذ محطة رفع صرف صحي لقرية المحاميد داخل قطعة الارض التي تبرعت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ المشروع بمساحة ٤٨٠ مترا مسطحا مؤكدا أن هذه المشروعات كانت ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وتم إدراجها ضمن مشروع تطوير القري .





وعقب جولته بمدينة أرمنت توجه المحافظ لمدينة اسنا حيث تفقد عددا من مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق واعمال تطوير كورنيش مدينة اسنا ومراحل استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي بشوارع طراد النيل المؤدي الي قرية النجوع والقري المجاورة لها.





كما تفقد طريق مستشفي اسنا ووجه بتحسين الإضاءة والاهتمام بتطوير الشارع وتركيب بلدورات له وزار قرية النجوع قبلي وتفقد عدد من الطرق والشوارع بقري مدينة اسنا.

وأثناء جولاته عقد المحافظ حوارًا مفتوحًا مع الأهالي الذين التقاهم بمدن أرمنت واسنا اكد خلاله ان مشروع تطوير قري الريف يستهدف أحداث تنمية في البنية التحتية عبر توصيل كافة المرافق للقري سواء مياه وصرف وكهرباء وغاز طبيعي واتصالات ورضف الطرق عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق وانشاء مدارس ومراكز شباب وملاعب وتطوير الوحدات الصحية وانشاء مكاتب بريد ووحدات إطفاء وغيرها كما يستهدف أحداث تنمية اجتماعية واقتصادية من خلال توفير قطع اراضي يتم استغلالها في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومراكز حرفية يتم تدريب الفتيات والمرأة المعيلة علي الحرف المختلفة لتدر عليهم دخل بما يسهم في تنويع الاقتصاد مشيرا الي ان المشروع تشارك فيه كل الأجهزة وجاري تشكيل اللجان التشاركية علي مستوي القرية والمركز بمشاركة كافة أطياف المجتمع من منظمات المجتمع المدني والجمعيات والشباب والمرأة والقيادات الشعبية لكل قرية ومركز بالإضافة إلي مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين للمراكز .



