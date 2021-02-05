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محافظات

بدء الحملة القومية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى الأقصر.. غدا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:01 ص
التحصين ضد مرض الحمى
التحصين ضد مرض الحمى
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شمس يونس
عقد  الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالاقصر اجتماعا مع  مديري  الادارات الخارجية والداخلية لمتابعة استعدادات الادارات للقيام بالحملة القومية للتحصين  ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التى من المقرر ان تنطلق السبت المقبل وتستمر لمدة شهر.

جرت مناقشة معوقات العمل وكذلك طرق تذليلها وسبل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتحقيق نسبة تحصين مرتفعة للحيوانات بالمحافظة.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بالمشاركة الفعالة فى الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والأمراض الموسمية حفاظا على الثروة الحيوانية.
بدء الحملة القومية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى الأقصر.. غدا
بدء الحملة القومية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى الأقصر.. غدا
بدء الحملة القومية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى الأقصر.. غدا
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