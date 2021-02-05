بدء الحملة القومية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى الأقصر.. غدا

عقد الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالاقصر اجتماعا مع مديري الادارات الخارجية والداخلية لمتابعة استعدادات الادارات للقيام بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التى من المقرر ان تنطلق السبت المقبل وتستمر لمدة شهر.





جرت مناقشة معوقات العمل وكذلك طرق تذليلها وسبل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتحقيق نسبة تحصين مرتفعة للحيوانات بالمحافظة.