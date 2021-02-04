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مهدي عفيفي: الديمقراطيون سيظلون خلف ترامب لمنعه من الترشح لأي منصب.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:34 م
ترامب
ترامب
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محمد القاضي
قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الانتخابات الأمريكية مؤخرا كانت أشبه بالحرب نظرا لمشاغبات ترامب وعدم اعترافه بالنتائج.

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "الجمهوريون أنفسهم رفضوا موقف دونالد ترامب الذي أدي لأزمة داخل المجتمع الأمريكي"، متابعا: "ترامب لا يزال يثير الأزمات بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية".

وأشار إلى أن محامو ترامب استقالوا بعد إصراره علي عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية"، قائلا: "لا أعتقد أن ترامب سيحصل علي تأييد داخل الحزب الجمهوري لترشحه في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا: "أعتقد أن الديمقراطيين سيظلوا خلف ترامب لمنعه من الترشح لأي منصب".

وتابع: "العقلاء في الحزب الجمهوري يسعون إلي إحباط مساعي ترامب لحدوث شقاق داخلي"، لافتا: "المتخصصون في إدارة الشأن العام أكدوا عقلانية وقوة ردود إدارة بايدن داخليا وخارجيا".
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