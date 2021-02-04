الكمامة شرط لدخول لجنة الامتحانات..إجراءات مشددة بتربية عين شمس

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس انه تم الاعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول (مرحلة البكالوريوس والليسانس) دور يناير 2021 ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا





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وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد انه سوف يتم قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات.





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وأكد الدكتور ماجد أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.





وأردف أن الكلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بداية من البوابة الرئيسية للكلية وهي قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب مع التأكد من ارتداء الكمامة عند الدخول وأنه لا توجد حالة اشتباه كورونا بين الطلاب، موضحًا ان العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي .