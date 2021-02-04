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حوادث

حركة داخلية محدودة لضباط الشرطة بمديرية أمن الفيوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:02 م
صدى البلد
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نبيل أبو السعود
أجرى اللواء رمزى ابراهيم البسيونى ، مدير أمن الفيوم، حركة تنقلات  محدودة بين عدد من الضباط، لتجديد وضخ دماء جديدة وترقية البعض بتولي مهام مناصب جديدة، بأقسام ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الفيوم .

شملت الحركة نقل :  العميد أسامة أبو طالب مأمورا لمركز شرطة إطسا  ، والعميد أسامة أبو الليل مأمورا لمركز شرطة سنهور، والعقيد محمود هيبة مفتشا لمباحث سنورس، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيسا لمباحث مركز شرطة سنورس.

والمقدم كريم محرم ضابطا بمباحث فرع مباحث غرب، والرائد أحمد الشريف رئيسا لمباحث مركز شرطة اطسا، والرائد أسامه قرني وكيلا لإدارة المخدرات، والرائد أحمد الهاين معاون مباحث بإدارة التنفيذ، والرائد محمد عبد الحكيم رئيسا لمباحث مركز شرطة طامية.

كما شملت الحركة أيضا الرائد هيثم طلبة رئيسا مباحث مركز شرطة أبشواي، والرائد محمد عشري رئيسا لمباحث مركز شرطة سنهور
والرائد عماد سعد نائب مامور مركز شرطة سنهور للخدمات، والنقيب خالد رياض رئيسا لمباحث مركز شرطة الفيوم الجديدة، والنقيب حسام محمد عبد السميع معاون أول مباحث قسم ثان الفيوم، والنقيب محمد أنور معاون أول مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، والنقيب أحمد الفل معاونا لمباحث مركز شرطة أبشواي، والنقيب محمد الهاين معاون أول لمباحث مركز شرطة سنهور والنقيب مهند سامي الشريف معاونا لمباحث مركز شرطة سنهور، والنقيب محمد زغلول ضابط بمرور الفيوم.

كما تضمنت الحركة : النقيب سيف عادل معاونا بمباحث الطرق، والنقيب شادي جمال معاونا بمباحث الطرق، والنقيب محمد كويز معاونا بمباحث الطرق،  والملازم أول محمد سمير معاونا بمباحث مركز شرطة طامية  ،  والملازم أول عبد الرحمن رجب معاونا بمباحث قسم ثان الفيوم،والملازم اول محمد فوزي معاونا لمباحث مركز شرطة سنورس. 
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