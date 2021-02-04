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رياضة

موسيماني: استعدادات خاصة جدا لمواجهة بايرن ميونخ

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته ‏بالفوز اليوم على الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والتأهل ‏لملاقاة بايرن ميونيخ في نصف النهائي، مشيرًا إلى أن هذه المباراة تحتاج إلى تركيز شديد.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «لاعبو الأهلي جعلونا نشعر ‏بالفخر اليوم بعد تحقيق الفوز والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم».‏

وأضاف أن الأهلي واجه فريقًا قويًّا اليوم ويضم لاعبين مميزين ويتمتعون بأطوال جيدة، ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف وحققنا الفوز.

وأوضح أنه كان يتمنى أن يكون أداء اللاعبين في الشوط الثاني على نفس الشكل الذي ظهروا ‏به في الشوط الأول، ولكن في النهاية حققنا هدفنا ونجحنا في الفوز بالمباراة.

وأشار موسيماني إلى أن الدحيل عدل من طريقة لعبه في الشوط الثاني بعد أن دفع ‏بمهاجم ثانٍ، ولكن في النهاية حققنا الفوز.‏

وأضاف موسيماني أن الأهلي واجه خطورة من منافسه في الدقائق العشر الأخيرة في المباراة، ‏ولكنها لم تمثل أزمة كبيرة لفريقه.‏

وأشاد الجنوب إفريقي بالمستوى الذي قدمه والتر بواليا مهاجم الفريق في مباراة اليوم أمام ‏الدحيل القطري، وأكد أنه ظهر بشكل جيد جدا، وكان يتمنى أن يُحتسب الهدف الذي ‏سجله اللاعب وأُلغي من خلال تقنية «الفار».‏

وأكد أن بواليا بذل مجهودًا كبيرًا في الشوط الأول واستبدله في الشوط الثاني بعد ‏شعوره بالإجهاد.‏

وقال موسيماني: «بواليا متشوق لتسجيل الأهداف مع الأهلي ويحارب بقوة من أجل ‏ذلك، وجميعنا يساعده لتحقيق هذا الهدف».

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «نتطلع إلى الاستفادة من أخطاء مباراة اليوم قبل مواجهة بايرن ‏ميونيخ التي تحتاج إلى تركيز شديد واستعدادات خاصة جدا».

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