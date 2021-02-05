أخبار التوك شو.. السيسى يشكر أسرة قبطية.. بكري يلمح لـ تعديل وزاري يشمل 12 وزيرا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حادث تصادم قطار 2010 القاهرة / أسوان بسيارة نصف نقل بمزلقان فزارة بالقوصية نتيجة خطأ بشري من قائد الحافلة الذي تجاوز المزلقات وتواجد أمام سير القطار، مؤكدا أن التحقيقات جارية من رجال النيابة العامة والعديد من اللجان الفنية والهندسية تبدى أسباب الحادث.



