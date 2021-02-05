أخبار التوك شو.. السيسى يشكر أسرة قبطية.. بكري يلمح لـ تعديل وزاري يشمل 12 وزيرا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بأسر وأهالي الطلبة المستجدين بالكلية الحربية اليوم، إن هناك أكثر من أسرة من المتواجدين مع أبنائهم الطلاب فقدوا أبا أو شقيقا، من أجل الدفاع عن مصر.
الصحة العالمية: لقاحات جديدة تظهر قريبا ونسعى للتوزيع العادل
قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمى لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن التقرير الذي تم كتابته حول الفيروس الصينى الجديد نيباه تم تداوله بسوء تفاهم ولا توجد أى تقارير تؤكد أن هناك جائحة أخرى بفيروس آخر شديد الخطورة كما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن مجلس النواب المصرى، مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة المصرية، وتم خلال الفترة الماضية، أصدر أكثر من 800 قانون.
وجه الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار، الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد توليها مشروع استكمال المتحف المصري الكبير.
عرضت "قناة تن" مقطع فيديو يوضح تعرض محافظة الدقهلية لـ أمطار غزيرة، وبرق ورعد.
زفت الإعلامية عزة مصطفى بشرى سارة لأهالي منطقة الزمالك، بشأن مشروع كان مقترحا تنفيذه خلال الفترة الماضية، الأمر الذى سبب إزعاجا كبيرا لأهالي المنطقة.
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد لحظة إنقاذ أم لطفليها من خطر كبير.
أكد رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن أداء النادي الأهلي الدفاعي في المباراة الاولى ببطولة كأس العالم للأندية من أجل الصعود "ضحك على الدقون"، قائلا: "موسيماني لم يقسم أوقات المباراة، ولم يغير خطه طوال المباراة".
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حادث تصادم قطار 2010 القاهرة / أسوان بسيارة نصف نقل بمزلقان فزارة بالقوصية نتيجة خطأ بشري من قائد الحافلة الذي تجاوز المزلقات وتواجد أمام سير القطار، مؤكدا أن التحقيقات جارية من رجال النيابة العامة والعديد من اللجان الفنية والهندسية تبدى أسباب الحادث.
قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبوءات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه كان هناك سقوط أمطار علي بعض المحافظات والمناطق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، معقبا: "نشاط الرياح زاد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.. لأن درجات الحرارة انخفضت 6 درجات".