ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يوقع مذكرة بشأن حماية حقوق المثليين في جميع أنحاء العالم

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:55 م
بايدن
بايدن
Advertisements
على صالح
ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم اليوم الخميس، أول خطاب رئيسي له في السياسة الخارجية خلال زيارة إلى وزارة الخارجية حيث أشار إلى أنه سيضع الدبلوماسية في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.

وقال بايدن لموظفي وزارة الخارجية الذين اجتمعوا شخصيًا وهو يتحدث قبل خطابه: "أمريكا عادت" مضيفا "الدبلوماسية عادت"

كما وقع مذكرة رئاسية اليوم الخميس قال عنها مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، إنه سيركز على "حماية حقوق أفراد مجتمع المثليين في جميع أنحاء العالم". 

وأضاف سوليفان للصحفيين إن بايدن يتحدث أكثر عن الخطوة خلال تصريحاته.

ولم يكن الرئيس ينوي إعطاء رؤية كاملة لعقيدة سياسته الخارجية في وزارة الخارجية، بل أراد التركيز على "قراراته وأفعاله المبكرة"، التي قال سوليفان إنها تنقسم إلى خمسة مسارات: الاستثمارات المحلية "لدعم بلدنا المؤسسات ، و "تنشيط تحالفات أمريكا" ، والالتزام بالتعددية من خلال "إعادة إشراك المؤسسات والاتفاقيات الرئيسية" ، و "إعادة تأكيد قيمنا" ، و "التأكد من أن موقف قوتنا العالمية يتوافق مع أمننا القومي وأولوياتنا الدبلوماسية."
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بزوغ تاريخ لأمريكا جديد .. بايدين والأمن القومي

لا تسألوا ماذا ستعطيكم أمريكا.. بايدن في أول حوار تليفزيوني بعد فوزه: ارتداء الكمامات إجباري 100 يوم.. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ولا يعنيني حضور ترامب حفل تنصيبي

«أمريكا عائدة».. هل تستطيع؟

بزوغ تاريخ لأمريكا جديد: مودي وبايدن

في توبيخ لـ ترامب.. مرشح بايدن لوزارة الخارجية يتعهد بـ الدبلوماسية والتواضع

أمريكا تبدأ رسميا أولى جولات المفاوضات مع روسيا في عهد بايدن

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

أول لقاء رسمي .. مواجهة ودية بين الأهلى وبايرن ميونيخ قبل مونديال الأندية

إبراهيم فايق عن حكم لقاء الأهلي: هم اخترعوا قوانين جديدة

بعد قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي

3 أيام.. غلق جزئي لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع 6 أكتوبر

إدارة بايدن تنقل قلقها بسبب إقليم تيجراي الإثيوبي إلى أبي أحمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها

بالجلد الأسود.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها