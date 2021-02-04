ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توتنهام ضد تشيلسي.. أفضلية للبلوز من ركلة جزاء في الشوط الأول

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:57 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أنهي فريق تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد على مضيفه توتنهام، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف من ركلة جزاء سددها جورجينو بعد إعاقة من إريك داير لمحاولة مرور تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء.

ويطمح تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي ، والاقتراب من المربع الذهبي.

كان تشيلسي حقق الفوز على بيرنلي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتولى توماس توخيل قيادة فريق تشيلسي مؤخرا خلفا لـ فرانك لامبارد، الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ويحتل فريق توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثامن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي | تشيلسي ضد توتنهام .. تشكيل الفريقين

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتقدم على ليدز بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

توتنهام يضرب ليدز يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أول تعليق من توماس توخيل بعد توليه تدريب تشيلسي

تحديات يواجهها توخيل مع تشيلسي بعد توليه قيادة الفريق

توخيل يبحث عن الفوز الأول مع تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

تدريبات ومراجعات .. وزير التعليم يزف بشرى سارة لـ طلاب المرحلة الثانوية

بايدن يوقع مذكرة بشأن حماية حقوق المثليين في جميع أنحاء العالم

تعليق حارس الأهلي السابق بعد فوز بطل إفريقيا على الدحيل

تلف الكبد والسرطان.. احذر تناول هذا النوع من الجبن

خالد الغندور: الدحيل فريق أقل من العادي

قبل موقعة البايرن.. رسالة وتحذير من وائل جمعة للاعبي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها

بالجلد الأسود.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها