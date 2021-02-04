توتنهام ضد تشيلسي.. أفضلية للبلوز من ركلة جزاء في الشوط الأول

أنهي فريق تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد على مضيفه توتنهام، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء الهدف من ركلة جزاء سددها جورجينو بعد إعاقة من إريك داير لمحاولة مرور تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء.
ويطمح تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي ، والاقتراب من المربع الذهبي.
كان تشيلسي حقق الفوز على بيرنلي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وتولى توماس توخيل قيادة فريق تشيلسي مؤخرا خلفا لـ فرانك لامبارد، الذي أقيل بسبب سوء النتائج.
ويحتل فريق توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثامن.