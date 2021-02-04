توتنهام ضد تشيلسي.. أفضلية للبلوز من ركلة جزاء في الشوط الأول



أنهي فريق تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد على مضيفه توتنهام، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف من ركلة جزاء سددها جورجينو بعد إعاقة من إريك داير لمحاولة مرور تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء.



