مصطفى بكري: شعرت بالفخر خلال المناورة المصرية الفرنسية.. فيديو





وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال هذا الأسبوع أجرى نسور الجو المصريون تدريبات مشتركة مع القوات الجوية الفرنسية.





وأضاف أنه يستحيل السيطرة والهيمنة على مصر، قائلا: «مصر لا تهون علينا ولا يمكن أن نفرط فيها».





وكشف أن التدريبات تضمنت عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات وتنفيذ طلعات ضمن مهام العمليات للقوات المشاركة، وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين، وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية وفي مختلف الظروف.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه شعر بالفخر أثناء إجراء المناورات المصرية الفرنسية.