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حوادث

حبس عصابة تروج العملات المقلدة فى الزاوية الحمراء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج العملات المقلدة بمنطقة الظاوية الحمراء.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم.

وامرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات لوحدة التزييف بمصلحة الطب الشرعى لفحصها واعداد تقرير عنها.

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى لترويج العملات المقلدة تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النياية التحقيق .

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط (شريك بمحل مجوهرات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ) وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة").

واعترف امام اللواء  محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة حيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين ، وأضاف بأنه كان فى سبيله لشراء  عدد (2) هاتف محمول من (عامل بمحل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.. وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (مالك مقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) عقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط (مالك المقهى) .

واعترف بتحصله على المضبوطات من (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات  جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية) حيث أمكن ضبطهم .

 وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقليوبية) بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف الأخير وضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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