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رياضة

أعضاء الأهلي يحتفلون بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة حضورًا مكثفًا من جانب أعضاء النادي، الذين حرصوا على التواجد بالنادي لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الدحيل، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الدوحة.

وحرصت إدارات النادي المختلفة على عمل الترتيبات اللازمة، حيث تم بث المباراة عبر الشاشة الكبيرة بمنطقة جلوس الأعضاء.

وشهد فرعا النادي بمدينة نصر والشيخ زايد ترتيبات مماثلة لوجود الأعضاء ومتابعة المباراة، في إطار الحرص على خدمة أعضاء النادي في مثل هذه المناسبات.

واحتفل أعضاء النادي بفوز الفريق على الدحيل بهدف نظيف والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي من البطولة.

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