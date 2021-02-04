السيول تهاجم شرم الشيخ.. 600 ألف متر مياه تسقط على جنوب سيناء

قالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع جنوب سيناء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن السيول تهاجم شرم الشيخ، موضحة أنهم على أتم الاستعداد للتعامل مع المياه.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنهم من الساعة الـ 11 أمس وهناك أمطار فى شرم الشيخ، وأن الجميع متواجد لمتابعة ما يتم

وأشارت إلى أن البلاعات الموجودة فى الشوارع المخصصة لـ الصرف الصحى تستقبل مياه الأمطار.





ولفتت إلى أنه لا يوجد شبكة صرف خاصة لسحب مياه الأمطار، لأن ذلك سيكلف الدولة أموالا كثيرة.





وأوضحت أن الأمطار تتم لـ أيام قليلة فى العام بالكامل، ولذلك تواجد شبكة خاصة لـ مياه الأمطار حاليًا غير موجودة.





وكشفت أن هناك 600 ألف متر مكعب من مياه الأمطار سقطت على جنوب سيناء، خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأن وزارة الزراعة قامت بتجميع المياه لاستخدامها فى الزراعة.