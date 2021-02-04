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أخبار العالم

الحرب تشتعل.. هجوم إثيوبي على القوات السودانية وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:10 م
عناصر عسكرية - ارشيفي
عناصر عسكرية - ارشيفي
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محمود نوفل
أفادت روسيا اليوم بأن الجيش السوداني تمكن من صد هجمات نفذتها قوات إثيوبية على الحدود بين البلدين. 

وذكر الموقع الروسي نقلا عن مصادر عسكرية أن هناك أنباء عن سقوط قتلى وأسرى من الطرفين.

وأشار الموقع إلى حديث أدلى به عدد من شهود العيان من منطقة بركة نورين بالفشقة الصغرى الحدودية مع إثيوبيا، حيث قالوا  "إن قوات إثيوبية هاجمت الجيش السوداني، ورد الأخير على الهجوم، وفرض سيطرته بالتقدم داخل الأراضي السودانية وتمكن من استرداد عدد من المشاريع الزراعية".

وكانت مصادر عسكرية سودانية لموقع "الشرق - بلومبرغ"، قد ذكر  إن جنديا سودانيا واحدا سقط في هذه الاشتباكات التي وقعت في الفشقة الصغرى، فيما قتل عدد من عناصر الجيش الإثيوبي، وأُسر آخرون".

وجدير بالذكر أن  العلاقات بين السودان وإثيوبيا تشهد  توترا كبيرا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية. 
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