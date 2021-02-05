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جسور تواصل لتبادل الخبرات.. تنسيقية شباب الأحزاب تكشف تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:00 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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البهي عمرو
قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن ملف المصريين فى الخارج كان من الملفات المهملة فى الماضى، ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح من الملفات المهمة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن اليوم كان هناك لقاء بين  وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، و أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين للتعاون حول شباب الدارسين بالخارج.

ولفتت إلى أن شباب التنسيقة يتواصل مع المصريين بالخارج لكى يتم توصيل كل شئ بجدية وبالأرقام مثلا عن أزمة سد النهضة، و الشائعات التى تتشر عن مصر.

وأشارت إلى أن ما نسعى له سينتج عنه تواجد سفراء كثيرين لمصر فى الخارج، وان هذا سيعود على مصر بالنفع.

وأوضحت أن الجميع سواء فى الداخل و الخارج، من خلال المبادرات التى تسعى لها التنسيقية مع وزارة الهجرة سينتج عنها بناء جسور تواصل لتبادل الخبرات.

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب المحافظين، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، ووضع خارطة طريق بين الجهتين، تستهدف تنظيم فعاليات وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات لشباب الدارسين بالخارج، يتعرفوا من خلالها على ما تبذله الدولة من جهد في مختلف الملفات ومن بينها رفع المستوى المعيشي لأهالي القرى الأكثر احتياجا في هذه المحافظات.

من جانبها رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بوفد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب المحافظين، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معربة عن شكرها لما يقدموه من تعاون مع وزارة الهجرة في واحد من أهم الملفات والمتعلق بشباب المصريين الدارسين بالخارج، في إطار ما أطلقته الوزارة من استراتيجية متكاملة للتواصل الفعال والدائم مع شبابنا الذي يدرس بالخارج، انبثق 
عنها تدشين مركز للحوار يعمل كمنصة ومظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إننا نتطلع لتعاون مثمر وجاد مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونستهدف الاستفادة من نجاحات تجربة التنسيقية التي تحققت خلال الأعوام القليلة الماضية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية، وأبرز تلك النجاحات يتمثل في تمكين حقيقي للكوادر الشبابية بالدولة المصرية، حيث نرى في أعضاء التنسيقية قدوة ونموذج يحتذي به ويمكننا تصديره لمختلف دول العالم من خلال شبابنا الدارسين بالخارج، الذين أثنوا على هذه التجربة وأشادوا بما تقدمه الدولة المصرية لشبابها.


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