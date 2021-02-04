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أخبار العالم

زعيم المعارضة التركية: نظام أردوغان لا يحترم الدستور

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:17 م
زعيم المعارضة التركية
زعيم المعارضة التركية
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قسم الخارجي
أكد كمال كليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، اليوم الخميس، على عدم احترام إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان للدستور. 


وقال زعيم المعارضة التركية: "أقول للجهات الرسمية والحزب الحاكم، يجب أن تحترموا الدستور الحالي، قبل أن تتحدّثوا عن دستور جديد". 


وأضاف: "الأحزاب السياسية تلتقي بشكل مستمر، وتتبادل الزيارات واللقاءات، لمناقشة كل الملفّات في البلاد، وقد لا تتفقون مع أفكار أو قناعات أو توجّهات مع أي جهة سياسية، ولكن هذا لا يعني بأنهم سيصبحون أعداء أو في خانة الإرهابيين". 


وحول أزمة جامعة بوجازيتشي باسطنبول: "تعيين رئيس جامعة بوجازيتشي من جانب أردوغان قرار خاطئ ولا يمكن تحمله، ويرفض هذا القرار  الهيئة الأكاديمية والطلبة في الجامعة، والأصح أن يترك منصبه لأن الكل يرفض وجوده، لأن بقاءه سيؤدي للمزيد من الفوضى والتوتر". 


وتشهد المدن التركية تظاهرات ضد قرار أردوغان بتعيين رئيس للجامعة من خارجها، وسط حالة من القمع من جانب الشرطة التركية. 

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