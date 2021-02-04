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توك شو

متعافية من السرطان تكشف كواليس حوار جمعها بالرئيس السيسي.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:28 م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
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هاني حسين
كشفت السيدة راوية كواليس محاربتها لمرض سرطان الثدي وتغلبها عليه.

وقالت راوية في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "زمان لقيت حاجة غريبة في الثدي، وتواصلت مع مستشفى بهية وتم استئصال كامل للورم واستئصال الغدد في الثدي".

وأكملت راوية: "قابلت الرئيس السيسي في إفطار العائلة المصرية وجلست معه على نفس المائدة وتحدثت معه عن تفاصيل اصابتي بالسرطان".

ولفتت راوية إلى أن "الرئيس السيسي تأثر بحديثي وقلت له انا بخير والمعنويات مرتفعة وقلت له طابور الانتظار مرتفع في مستشفى بهية واستجاب لطلباتي".

وأكملت راوية: "أشكر الرئيس السيسي على إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكلما تم اكتشاف الإصابة مبكرا كان العلاج أسهل".

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