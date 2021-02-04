متعافية من السرطان تكشف كواليس حوار جمعها بالرئيس السيسي.. فيديو

كشفت السيدة راوية كواليس محاربتها لمرض سرطان الثدي وتغلبها عليه.





وقالت راوية في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": "زمان لقيت حاجة غريبة في الثدي، و تواصلت مع مستشفى بهية وتم استئصال كامل للورم واستئصال الغدد في الثدي".





وأكملت راوية: "قابلت الرئيس السيسي في إفطار العائلة المصرية وجلست معه على نفس المائدة وتحدثت معه عن تفاصيل اصابتي بالسرطان".





ولفتت راوية إلى أن " الرئيس السيسي تأثر بحديثي وقلت له انا بخير والمعنويات مرتفعة وقلت له طابور الانتظار مرتفع في مستشفى بهية واستجاب لطلباتي".





وأكملت راوية: " أشكر الرئيس السيسي على إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكلما تم اكتشاف الإصابة مبكرا كان العلاج أسهل".



