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أخبار البلد

تعيين موسى عمران رئيسا لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:24 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
نشر جهاز مرفق الكهرباء على صفحته الرسمية على فيسبوك قرار مجلس الوزراء بتعيين الدكتور محمد موسى عمران رئيسًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بتعيين الدكتور محمد موسى عمران رئيسا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلفا للدكتور محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمن.

يذكر أن الدكتور محمد موسى عمران تم اختياره من قبل المنظمة العالمية للربط العالمى للطاقة رئيسًا للجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO) عن منطقة غرب أسيا وشمال افريقيا لمدة 3 سنوات.

وجاء ترشيح الدكتور عمران لهذا المنصب الإقليمي استنادًا الي خبراته المتراكمة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة التي اكتسبها علي مدار فترة عمله بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تجاوزت ال36 عامًا شغل خلالها العديد من المناصب الرفيعة داخل قطاع الكهرباء وخارجه وتمثيل قطاع الكهرباء في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.

و بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور محمد موسى عمران رئيسًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، قرر الدكتور محمد موسى تقديم استقالته من رئاسة اللجنة الإقليمية لمنظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة (GEIDCO) ، للتفرغ لمهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ولضمان عدم تضارب المصالح بين الجهتين.
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