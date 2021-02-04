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إبراهيم عيسى عن براءة حنين ومودة: المجتمع تحول لشرطة أخلاقية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:24 م
صدى البلد
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إسراء صبري
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن صدور حكم بـ براءة حنين حسام ومودة الأدهم في قضية التعدي على قيم المجتمع عنوان مهم للحقيقة، لكنه ليس العنوان النهائي، متابعا: القضايا بأحكامها النهائية تظهر لها توصيفات أخرى.

وأضاف عيسى، خلال تعليقه على حيثيات براءة حنين حسام ومودة الأدهم، ببرنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك هوس على السوشيال ميديا بانتهاك خصوصية المواطنين، موضحًا أن المجتمع تحول لمتطوعين وشرطة أخلاقية.

وكشف عن حيثيات براءة حنين حسام، بأن وحدة رصد اطلعت على ردود فعل المشاركين بالمواقع حول أقوال الفتاة، موضحًا أن أي حملة على المواقع تستدعي التحقيق والاستجابة لها، مؤكدًا انهم وصفوا ملابس الفتاة بالفاضحة، مستطردًا: "لا أفهم التوصيف القانوني للملابس الفاضحة".
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