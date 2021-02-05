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بين الناس

بيوتنا معرضة للانهيار.. أهالي قرية كفر الشيخ سليم فى طنطا يستغيثون من انتشار المياه

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكى أهالي قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربية  ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، من تدفق مياه من أسفل منازلهم لا يعلمون مصدرها، ورغم إبلاغهم المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي عما يحدث، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة.

وظهرت آثار رشح المياه علي أساسات المباني، كما ظهرت تجمعات للمياه في الحفر التي حفرها الأهالي لمعرفة سبب ظهورها.

ويقول المواطن شادي محمود فؤاد بلال ، أحد سكان المنطقة، إننا لا نعرف مصدر المياه لكنها تخرج بغزارة، وتهدد البيوت القديمة بالانهيار، وهي مياه نظيفة وليست صرف صحي، وتأثرت بها البيوت .

وأضاف : أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسؤولين بمجلس المدينة  ولكن دون جدوى تاركين المشكلة دون حل لها حتى الآن .

مناشد المسؤولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المسؤولين في رئاسة مركز ومدينة طنطا ، لإنقاذهم قبل أن تتهدم بيوتهم عليهم.

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم
01004707098
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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