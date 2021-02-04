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توك شو

كانت ملهمة لنا.. حفيدات نادية لطفي يتحدثن عن جدتهن الراحلة.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:32 م
نادية لطفي
نادية لطفي
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هاني حسين
كشفت حفيدات الفنان الراحلة نادية لطفي كواليس علاقتهن بالفنانة الراحلة، وقالت جاسمين حفيدة الفنانة الراحلة نادية لطفي، إن علاقتها بـالفنانة الراحلة لطفي كانت وطيدة ومترابطة بشكل كبير.

وأضافت ريحان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"،: "كنا  نفصل بين كونها فنانة مشهورة وإنها كانت جدة لنا، وكانت ملهمة لنا في الكثير من الأشياء وكنا نتناقش معها في كافة المجالات سواء في الحياة الشخصية أو في الحياة المهنية".

وتابعت ريحان: "كان هناك بحر طيبة ودلع مستمر من الراحلة نادية لطفي تجاهنا".

ومن جانبها قالت سلمي حفيدة نادية لطفي: "نادية لطفي كانت تحكي لنا قصصا وكواليس عن مواقف حدثت معها مع فنانين في الأعمال الفنية التي شاركت فيها".
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