تجديد حبس شخصين وضبط وإحضار آخرين لاتجارهم بالمخدرات وحيازة سلاح في 15 مايو

قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس شخصين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة سلاح وذخيرة واتجارهم فى المواد المخدرة بمدينة 15 مايو.





وقررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة سلاح وذخيرة واتجارهم فى المواد المخدرة بمدينة 15 مايو.





وامرت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة ضبط واحضار متهمين اثنين اخرين للتحقيق معهم بشأن الواقعة.





كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم.





ونجح رجال مباحث القاهرة في القبض على شخصين عثر بحوزتهما على سلاح وذخيرة وجار البحث عن ٢ آخرين، في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص،





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وتلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث ١٥ مايو يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، اشتبهوا فى سيارة يستقلها ٣ أشخاص وحال محاولة استيقافهم لاذوا بالفرار تاركين السيارة.





وبملاحقتهم أمكن ضبط اثنين منهم تاجر سيارات "يحمل جنسية أجنبية"، ومندوب تسليم بشركة ولاذ الثالث بالفرار.





وبفحص السيارة تبين أنها ملك زوجة تاجر السيارات وقيادة المتهم الثانى، وعثر بداخلها على بندقية آلية و٦ خزن تحوى كمية من الطلقات و3 هواتف محمولة وقناع وجه "ماسك".





وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول أمام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع المتهم الهارب جار تحديده وضبطه، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية حول تجارة المواد المخدرة بينهما وبين أحد الأشخاص لسابقة تحصل الأخير منهما على كمية من المواد المخدرة دون سداد قيمتها، فقام المتهم الهارب بإحضار السلاح النارى المضبوط والإستعانة بالمتهم الثانى وآخر (جار تحديده وضبطه) لإستدراج سالف الذكر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة بدعوى شراء المواد المخدرة وإجباره على سداد قيمة المواد المخدرة.



