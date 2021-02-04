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طارق الشناوي: أم كلثوم فلاحة وشيخة بالمعني الحرفي.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:29 م
أم كلثوم
أم كلثوم
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محمد القاضي
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الأبجدية عاجزة عن إيجاد كلمة تعبر عن كوكب الشرق أم كلثوم.

وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": «أكثر لقب أطلقه الوجدان الشعبي علي أم كلثوم وكان فعلا يعبر عنها هو لقب الست».

وتابع: «كلمة ست تساوي أم كلثوم.. وهذا التعبير الحقيقي والعميق اللي استطاعت الثقافة الشعبية أنها تطبقه علي كوكب الشرق.. أم كلثوم فلاحة وتعتز بكونها فلاحة، وفقيرة وتعتز بكونها فقيرة، وشيخة بالمعني الحرفي لكلمة شيخة، وتحفظ القرآن، وعندها تطلع للثقافة الشعرية».

وحل الناقد الفني طارق الشناوي، ضيفا علي الإعلامية "لبني عسل"، ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، بمناسبة الذكرى ال46 على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.
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