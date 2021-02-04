طارق الشناوي: أم كلثوم فلاحة وشيخة بالمعني الحرفي.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الأبجدية عاجزة عن إيجاد كلمة تعبر عن كوكب الشرق أم كلثوم.





وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": «أكثر لقب أطلقه الوجدان الشعبي علي أم كلثوم وكان فعلا يعبر عنها هو لقب الست».





وتابع: «كلمة ست تساوي أم كلثوم.. وهذا التعبير الحقيقي والعميق اللي استطاعت الثقافة الشعبية أنها تطبقه علي كوكب الشرق.. أم كلثوم فلاحة وتعتز بكونها فلاحة، وفقيرة وتعتز بكونها فقيرة، وشيخة بالمعني الحرفي لكلمة شيخة، وتحفظ القرآن، وعندها تطلع للثقافة الشعرية».



