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الأمم المتحدة: مصر مكانها الواضح والصحيح في قلب العمل الدولي

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:37 م
السفير محمد إدريس،
السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة
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إسراء صبري
قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن قارة أفريقيا هي ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، منوها إلى أن تواجد مصر داخل قارة أفريقيا ليس لحظيا ولكنه تواجد له جذور تاريخية تمتد إلى آفاق المستقبل.

وأكمل "إدريسي" خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، انخراط مصر ييتيح لمصر الإسهام بشكل أكبر في مساعدة الأشقاء والتعامل مع الكثير من الحالات التي تشهد اضطرابا، منوها إلى أن انخراط مصر سيؤدي إلى تكامل الجهود المقدمة من مصر للدول الأفريقية.

وأضاف، مصر مكانها الواضح والصحيح في قلب العمل الدولي من أجل القارة الأفريقية، منوها إلى أم مصر تركز على الدولة الأفريقية وأن يحظى البعد الأفريقي بما يستحقه من الاهتمام والتركيز، بالإضافة إلى أن تكون اللجنة جسرا لبناء مشاركات ومناقشات مع مؤسسات عديدة.

وشدد على أن لجنة بناء السلام لها دور استشاري في مجلس الأمن، وعليه تقوم باتخاذ القرارات الخاصة بالدول التي تواجه النزاعات.
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