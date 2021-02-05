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بين الناس

سكان منطقة السكة الحديد في القناطر يستغيثون من فوضى الباعة الجائلين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار عدسة _ صلاح مهدى
استغاث سكان منطقة السكة الحديد فى القناطر الخيرية، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين، إضافة إلى انتشار القمامة بالشارع والحيوانات الضالة .

وقال سكان المنطقة فى رسالتهم: نعانى نحن سكان شارع  منطقة السكة الحديد فى القناطر الخيرية من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا قضبان السكة الحديد وأصبحوا فى على الرغم من ان المنطقة هى الأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق المنطقة بشكل كامل، مع انتشار الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار .

وأضافوا : نحن نعيش فى أسوأ حال بعد أن احتل العربجية والعربات الكارو والحمير الشارع أمام منازلنا، وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى الى انتشار الروائح الكريهة، وتشوية منظر الشارع ، وطالب الأهالى بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق.
 
وأشاروا إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب لنا مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارى، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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