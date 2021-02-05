سكان منطقة السكة الحديد في القناطر يستغيثون من فوضى الباعة الجائلين

استغاث سكان منطقة السكة الحديد فى القناطر الخيرية، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين، إضافة إلى انتشار القمامة بالشارع والحيوانات الضالة .





وقال سكان المنطقة فى رسالتهم: نعانى نحن سكان شارع منطقة السكة الحديد فى القناطر الخيرية من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا قضبان السكة الحديد وأصبحوا فى على الرغم من ان المنطقة هى الأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق المنطقة بشكل كامل، مع انتشار الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار .





وأضافوا : نحن نعيش فى أسوأ حال بعد أن احتل العربجية والعربات الكارو والحمير الشارع أمام منازلنا، وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى الى انتشار الروائح الكريهة، وتشوية منظر الشارع ، وطالب الأهالى بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق.

وأشاروا إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب لنا مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارى، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.





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