يتعلق بالسياحة.. السعودية تتخذ إجراء جديدا بسبب كورونا





أعلنت الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن الهوية الوطنية للسياحة (روح السعودية)، عن تعليق مؤقت الأنشطة السياحية لموسم شتاء السعودية"، وذلك لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الخميس 4 فبراير.





والجدير بالذكر أن تعليق الأنشطة السياحية لموسم شتاء السعودية"، يأتي لضمان الصحة والسلامة العامة للسائحين من المواطنين والمقيمين، وللكوادر العاملة على خدمتهم.





وأضافت الهيئة انها حريصة على ضمان تطبيق جميع الاجراءات والبروتوكولات الصحية التي وضعتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.





وأشارت الي ان قرار تعليق الأنشطة السياحية لموسم شتاء السعودية، يأتي يالتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخرا لمواجهة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد (کوفید ۱۹).





وأتم البيان قائلا : سيتم مشاركة آخر المستجدات الخاصة بالموسم من خلال الحساب الرسمي للهيئة السعودية للسياحة.



