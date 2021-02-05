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مرأة

كيفية اختيار البطاطس عند شرائها.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يبدو التسوق من البقالة أكثر المهام مللًا ولكنه جزء مهم من حياة الجميع. ومع ذلك ، لا يقتصر الأمر على شراء أول شيء تراه في أقرب متجر ، بل من المهم الانتباه إلى ما تشتريه ، وخاصة الفواكه والخضروات. إذا كنت تشعر بالحيرة أيضًا بشأن كيفية اختيار أفضل الأطعمة لنفسك ، فلدينا بعض المساعدة.

انتقل الشيف كونال كابور مؤخرًا إلى Instagram لمشاركة نصائح مهمة عند التوجه إلى السوق لشراء البطاطس 

* لا تشتري اللينة. شراء الشركات الضيقة.
* تجنب البطاطس مع البراعم.
* لا تشتري البطاطس ذات المسحة الخضراء أو الخضراء في الأعلى.
* اغسل البطاطس فقط قبل الاستعمال. لا تغسلها بعد الحصول عليها من السوق. الرطوبة فوق البطاطس تفسدها بشكل أسر.
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