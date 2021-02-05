كيفية اختيار البطاطس عند شرائها.. فيديو

يبدو التسوق من البقالة أكثر المهام مللًا ولكنه جزء مهم من حياة الجميع. ومع ذلك ، لا يقتصر الأمر على شراء أول شيء تراه في أقرب متجر ، بل من المهم الانتباه إلى ما تشتريه ، وخاصة الفواكه والخضروات. إذا كنت تشعر بالحيرة أيضًا بشأن كيفية اختيار أفضل الأطعمة لنفسك ، فلدينا بعض المساعدة.





انتقل الشيف كونال كابور مؤخرًا إلى Instagram لمشاركة نصائح مهمة عند التوجه إلى السوق لشراء البطاطس





* لا تشتري اللينة. شراء الشركات الضيقة.

* تجنب البطاطس مع البراعم.

* لا تشتري البطاطس ذات المسحة الخضراء أو الخضراء في الأعلى.