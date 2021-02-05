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6 في المرحلة الأولى.. رئيس هيئة قصور الثقافة يكشف مزايا المسارح المتنقلة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:31 ص
المسارح المتنقلة
المسارح المتنقلة
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هاني حسين
قال  أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن  عودة المسارح المتنقلة كان حلم  تحقق على أرض الواقع من أجل تحقيق العدالة الثقافية في كافة أنحاء الجمهورية .
وأضاف  أحمد عواض في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع على قناة " أون"، :"  استطعنا التوصل إلى تصميم يلبي  المتطلبات الفنية للمسارح المتنقلة  وتم تصميمها بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ".

 وتابع :" تم إنشاء 6 مسارح متنقلة كمرحلة أولى  في 6 محافظات ومنها مسرح الأسمرات وتم إطلاق  المسارح المتنقلة في مرحلتها الاولى في الدقهلية واسيوط واسوان  وجنوب سيناء".

وأكمل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة:"  المسارح المتنقلة تقدم كل انواع فنون الأداء، وتستهدف إصدار منتج ثقافي في كافة ربوع مصر"، مضيفا:" المسارح تقدم الفنون الاستعراضية والشعرية وهناك فقرات لاكتشاف المواهب في كافة أنحاء الجمهورية ".

ولفت احمد عواض:"  الثقافة لها دور في مواجهة الفكر المتطرف  ويتم إجراء انشطة لتوعية المواطنين بمخاطر الإرهاب والمسارح المتنقلة تقدم المنتج الثقافي بشكل جاذب  لأهالي كل محافظة".
 
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