6 في المرحلة الأولى.. رئيس هيئة قصور الثقافة يكشف مزايا المسارح المتنقلة

قال أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن عودة المسارح المتنقلة كان حلم تحقق على أرض الواقع من أجل تحقيق العدالة الثقافية في كافة أنحاء الجمهورية .

وأضاف أحمد عواض في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع على قناة " أون"، :" استطعنا التوصل إلى تصميم يلبي المتطلبات الفنية للمسارح المتنقلة وتم تصميمها بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ".





وتابع :" تم إنشاء 6 مسارح متنقلة كمرحلة أولى في 6 محافظات ومنها مسرح الأسمرات وتم إطلاق المسارح المتنقلة في مرحلتها الاولى في الدقهلية واسيوط واسوان وجنوب سيناء".





وأكمل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة:" المسارح المتنقلة تقدم كل انواع فنون الأداء، وتستهدف إصدار منتج ثقافي في كافة ربوع مصر"، مضيفا:" المسارح تقدم الفنون الاستعراضية والشعرية وهناك فقرات لاكتشاف المواهب في كافة أنحاء الجمهورية ".





ولفت احمد عواض:" الثقافة لها دور في مواجهة الفكر المتطرف ويتم إجراء انشطة لتوعية المواطنين بمخاطر الإرهاب والمسارح المتنقلة تقدم المنتج الثقافي بشكل جاذب لأهالي كل محافظة".