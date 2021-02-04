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أخبار العالم

اعتداء وحشي من الأمن التركي على تظاهرة طلابية.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:34 م
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت وسائل إعلام شريط فيديو لاعتداء السلطات التركية على تظاهرة سلمية طلابية في مدينة إزمير، وذلك للتضامن مع طلاب جامعة بوجازيتشي في اسطنبول. 

وأظهرت مقاطع الفيديو اعتداء وحشيا من قبل الأمن التركي على التظاهرة الطلابية، على الرغم من سلميتها. 

وتشهد تركيا على مدى الأيام الماضية تظاهرات احتجاجية من قبل طلاب جامعة بوجازيتشي في مدينة اسطنبول، اعتراضا على تعيين مليح بولو، رئيسا للجامعة، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وألقت قوات الأمن التركية القبض على أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات من قبل الطلاب، اعتراضا على تعيين هذا الشخص في المنصب. 

وأعرب رئيس الجامعة مليح بولو عدم الاستقالة من منصبه، رغم استمرار التظاهرات ضد تعيينه، قائلا: "لا أفكر مطلقا في الاستقالة، الأزمة ستنتهي تماما في غضون ستة أشهر". 

فيما تجمع اساتذة عاملين في الجامعة داخل حرم بوجازيتشي، وهم يديرون ظهورهم لمبنى الجامعة، ومطالبين بإستقالة رئيس الجامعة فورا من منصبه. 

وشاركت جامعة إزمير في احتجاجات، تضامنية مع الجامعة، واعتراضا على القمع الذي واجه الطلاب في اسطنبول من قبل رجال الأمن. 
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