موجز السوشيال ميديا.. خالد الغندور يقلل من الدحيل القطري.. البايرن يوجه رسالة قوية لـ الأهلي

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الأهلي يرد بقوة على رسالة بايرن ميونخ .. تفاصيل

ردت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على صفحة فريق بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الاجتماعي.

‏وغرد الأهلي عبر تويتر قائلا"نسور الأهلي مستعدة".





البايرن يوجه رسالة لـ الأهلي بعد الفوز على الدحيل القطري

علق فريق البايرن ميونخ على فوز الأهلي على الدحيل القطري في أولى مباريات كاس العالم للاندية.





وكتبت الصفحة الرسمية البايرن عبر فيس بوك قائلة "الاتنين الساعة 8 في ملعب الريان، هنلعب ماتش في كأس العالم للأندية سوا Al Ahly SC".







خالد الغندور: الدحيل فريق أقل من العادي

علق الاعلامي خالد الغندور على اداء فريق الدحيل أمام الأهلي في أولى مباريات كاس العالم للأندية



وكتب خالد الغندور عبر تويتر قائلا "لما اتكلم في الكرة الكل يسمع انا قلت مباراة سهلة للأهلي و الدحيل فريق اقل من العادي ".





في اليوم العالمي للسرطان ..ريم الشاذلي عن تجربتها.. اختبار بيطلع اجمل ما فينا



احتفلت الصحفية ريم الشاذلي باليوم العالمي للسرطان والذي يحتفل به في 4 فبراير من كل عام.

وحكت ريم الشاذلي لمتابعيها عبر صفحتها بفيس بوك تجربتها القاسية مع مرض السرطان قائلة" النهارده اليوم العالمي للسرطان وبما اني واحدة من اللي خاضوا التجربة دي ف عايزة اقول شوية حاجات من اللي انا مريت بيها".