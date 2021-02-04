ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مي فاروق: أم كلثوم الأهم في حفلاتي.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:41 م
المطربة مي فاروق
المطربة مي فاروق
Advertisements
محمد القاضي
قالت المطربة مي فاروق، إن أم كلثوم أثرت في أجيال كثيرة، معقبة «كانت متفردة وأثرت في أجيال كثيرة».

وأضافت "فاروق"، خلال استضافتها ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «غنيت لأم كلثوم وأنا صغيرة، لأنها تعتبر هرما بيغني، وأما سمعت أغاني أم كلثوم حبيتها لأنها مختلفة عن الكل، وتقدم حاجة عظيمة».

وأشارت: «كنت علشان أثبت أني شاطرة وقوية أغني لأم كلثوم.. ومع السنين سأغني لأم كلثوم، لدرجة فيه ناس قالت أني مش هعرف أغني لحد غير أم كلثوم»، مؤكدا: «تظل أم كلثوم الأهم في حفلاتي».

وحلت المطربة مي فاروق، ضيفه علي الإعلامية "لبني عسل"، ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، بمناسبة الذكرى ال46 على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني شنودة: رفضت العمل مع أم كلثوم بسبب عزف المقدمة.. فيديو

هاني شاكر يكشف حقيقة خلافه مع عبدالحليم حافظ.. وسبب غضب العندليب بعد اكتشافه

محمود الليثي: الجيل الجديد عايز يسمع أغاني بأسلوبي ومعندوش صبر يسمع عبد الحليم

لأول مرة.. نجاة الصغيرة تعلن عن تقديمها أغنية جديدة في القريب العاجل

سمير صبرى: عملت آخر لقاء مع أم كلثوم فى المطار وشاهدت وثيقة زواجها

مي فاروق: بغني من وأنا عندي 8 سنين.. وغنيت لـ الفيل في البيت.. فيديو

ترشيحاتنا

كارثة انهيار سد فالي.. تعويضات بقيمة 7 مليارات دولار للضحايا

شاهد.. هدف حسين الشحات في شباك الدحيل

مدرب الدحيل: نقص الخبرة وراء خسارتنا أمام الأهلي

مشروب الطاقة الذهبي.. طريقة عمل الجنزبيل باللبن

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ليس لدى الأهلي شئ يخسره.. موسيماني: من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها