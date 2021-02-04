مي فاروق: أم كلثوم الأهم في حفلاتي.. فيديو

قالت المطربة مي فاروق، إن أم كلثوم أثرت في أجيال كثيرة، معقبة «كانت متفردة وأثرت في أجيال كثيرة».
وأضافت "فاروق"، خلال استضافتها ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «غنيت لأم كلثوم وأنا صغيرة، لأنها تعتبر هرما بيغني، وأما سمعت أغاني أم كلثوم حبيتها لأنها مختلفة عن الكل، وتقدم حاجة عظيمة».
وأشارت: «كنت علشان أثبت أني شاطرة وقوية أغني لأم كلثوم.. ومع السنين سأغني لأم كلثوم، لدرجة فيه ناس قالت أني مش هعرف أغني لحد غير أم كلثوم»، مؤكدا: «تظل أم كلثوم الأهم في حفلاتي».
وحلت المطربة مي فاروق، ضيفه علي الإعلامية "لبني عسل"، ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، بمناسبة الذكرى ال46 على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.