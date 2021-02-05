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تعليم

غدا.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس لتجنب السرقة الأدبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « أشكال سوء السلوك الأكاديمي: التركيز على الانتحال»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .


ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتورة فاطمة إسماعيل الدكتورة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها جامعة حلوان .

ومن المقرر أن تتطرق الورشة الى مناقشة العديد من  الموضوعات الهامة للباحثين منها :

- ما هو سوء السلوك الأكاديمي؟
- أشكال سوء السلوك الأكاديمي
- الانتحال كشكل من أشكال سوء السلوك الأكاديمي
- أشكال الانتحال مع الأمثلة
- مبادئ توجيهية لتجنب السرقة الأدبية
- المزيد عن التلخيص وإعادة الصياغة (من المصادر)
- تجميع المعلومات من الأدبيات ذات الصلة .

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وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالبحث العلمي .

تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت 6 فبراير، فى تمام الساعة 6 مساء .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/87676530005?pwd=eXJYSDFUWXBmWXRlQjVqS2xxTTk5QT09

Meeting ID: 876 7653 0005
Passcode: 287959

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