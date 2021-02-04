ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تخطي الدحيل.. الأهلي أكثر الفرق العربية والإفريقية تحقيقًا للفوز في المونديال

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:42 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.


ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.


ونجح الأهلي في تخطي العديد من الفرق الكبرى في مقدمتها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وريفر بلات الأرجنتيني، وفاسكو داجاما البرازيلي.


وبات الأهلي أكثر الفرق العربية والإفريقية تحقيقًا للانتصارات متفوقًا على الجميع ومتخطيًا الرجاء المغربي صاحب الانتصارات الثلاثة.


وأصبح الأهلي أيضًا أكثر الفرق الإفريقية والعربية ظهورًا في الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما سجل حضوره في المربع الذهبي للمونديال في 3 مناسبات أعوام: 2006-2012-2020.


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية مساء الاثنين المقبل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

6 أرقام وإحصائيات قبل انطلاق كأس العالم للأندية

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ حال فوزه على الدحيل

قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يواجه الدحيل.. وتيجري المكسيكي يواجه أولسان الكوري

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ حال فوز بطل أفريقيا على الدحيل

أول تعليق من بايرن ميونخ على قرعة كأس العالم للأندية بعد احتمالية ملاقاة الأهلي

تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: استمرار الطقس المضطرب غدًا وأمطار تضرب 33 منطقة

دولة عربية جديدة تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

كم سيربح الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية؟

كارثة انهيار سد فالي.. تعويضات بقيمة 7 مليارات دولار للضحايا

ثروة بالصدفة البحتة.. صياد مُعدم يعثر على لؤلؤة نادرة بقيمة 350 ألف دولار |صور

رضا عبد العال مقللا من أداء الأهلي| كان خايف من المنافس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها